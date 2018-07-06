Кемеровского подростка убило током при попытке сделать селфи

Юноша из Кемеровской области получил удар током, пытаясь сделать селфи на высоте.
Следователи в Кемеровской области выясняют обстоятельства гибели 17-летнего юноши, который залез на опору под напряжением, чтобы сфотографироваться. Инцидент произошел накануне вечером. Тело подростка обнаружили в лесном массиве.
СУ СК РФ по Кемеровской области: «Потерпевший, не обращая внимания на предупреждающую табличку об опасности, залез на металлическую опору под напряжением, чтобы сфотографироваться на высоте. Затем он коснулся высоковольтного провода, хотя очевидцы, увидевшие это, просили не трогать его. Однако подросток коснулся высоковольтной линии, получив электротравму, погиб, его тело сняли спасатели».
Ведомство обратилось к родителям с просьбой провести с детьми профилактические беседы о соблюдении правил безопасности.
СУ СК РФ по Кемеровской области: «Потерпевший, не обращая внимания на предупреждающую табличку об опасности, залез на металлическую опору под напряжением, чтобы сфотографироваться на высоте. Затем он коснулся высоковольтного провода, хотя очевидцы, увидевшие это, просили не трогать его. Однако подросток коснулся высоковольтной линии, получив электротравму, погиб, его тело сняли спасатели».
Ведомство обратилось к родителям с просьбой провести с детьми профилактические беседы о соблюдении правил безопасности.
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