Пятилетняя девочка выжила после падения с 5-го этажа в Челябинской области

Пятилетняя девочка выжила, выпав из окна квартиры на пятом этаже в городе Карталы Челябинской области, ребенок госпитализирован.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, «от дома по улице Ленина в городскую больницу была доставлена пятилетняя девочка, выпавшая из окна квартиры, расположенной на пятом этаже».
Источник уточнил, что у ребенка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, раны головы. По данному факту проводится проверка.
Источник уточнил, что у ребенка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, раны головы. По данному факту проводится проверка.
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