    Пятилетняя девочка выжила после падения с 5-го этажа в Челябинской области

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    Пятилетняя девочка выжила после падения с 5-го этажа в Челябинской области

    Пятилетняя девочка выжила после падения с <nobr>5-го</nobr> этажа в Челябинской области

    Пятилетняя девочка выжила, выпав из окна квартиры на пятом этаже в городе Карталы Челябинской области, ребенок госпитализирован.

    Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, «от дома по улице Ленина в городскую больницу была доставлена пятилетняя девочка, выпавшая из окна квартиры, расположенной на пятом этаже».

    Источник уточнил, что у ребенка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, раны головы. По данному факту проводится проверка.

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