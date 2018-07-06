Спасательный круг Москвы и Подмосковья: как идет масштабное строительство ЦКАД

В Подмосковье в разгаре строительство Центральной кольцевой автодороги, известной в народе как Бетонка. Проезд будет платным, взамен обещают отличное покрытие и отсутствие многочасовых пробок.

ЦКАД можно назвать спасательным кругом Москвы и Подмосковья. Область, да и сама столица уже давно задыхаются от транзитного транспорта. Главная логистическая задача проекта — перехватывать машины еще на подступах к городу, это позволит разгрузить «краснеющие» из-за пробок МКАД и федеральные трассы.



Евгений Душкевич, главный специалист государственной компании «Российские автомобильные дороги»: «Существующий А107 представляет собой двухполосное движение со светофорными объектами, с пересечением в одном уровне железнодорожных путей, мы строим транспортные развязки, путепроводы».



ЦКАД станет для Москвы уже пятым кольцом. На деле столицу «окольцевали» еще в 60-х годах прошлого века. В холодную войну дорога соединяла военные части ПВО, а чтобы ракетные тягачи не разбивали покрытие, уложили бетонные плиты.



Строители буквально вгрызаются в старое полотно, качество советского бетона, даже спустя десятилетия, оказалось безупречным. Отсюда и народное название — Бетонка, дорога стала общедоступной только в конце 80-х, однако в современных реалиях она не выдерживала никакой критики. На перекрестках часто происходили страшные аварии с большими жертвами.



Теперь если надо поехать в соседнюю область, не будет необходимости выезжать на МКАД и часами делить дорогу с другими транзитниками. Максимальная ширина ЦКАД составит восемь полос, минимальная — четыре.



Корреспондент НТВ Омар Магомедов сообщает, как будет выглядеть Центральная кольцевая дорога в следующем году. Расстояние от столицы составит от 25 до 60 километров. Она практически повторяет контуры той самой Бетонки, но пройдет параллельно. Лишь в одном месте они сольются воедино: это 5-й пусковой комплекс. Этот путь от Киевского до Ленинградского шоссе станет единственным бесплатным участком.



На остальных участках ЦКАД проезд будет платным, но взамен водителям предложат идеальное дорожное покрытие с максимально разрешенной скоростью 140 км/ч. Кроме того, установят стоянки отдыха, круглосуточный дорожный сервис и пункты экстренной связи. Но главное, трасса пройдет в обход всех населенных пунктов.



Строители называют ЦКАД мегапроектом, не только по масштабам, но и по объему инвестиций — свыше 300 млрд рублей. В этот проект вкладывали не только государственные, но и частные деньги. Инженеры учли и те ошибки, которые были допущены при строительстве МКАД, где рынки и торговые центры вплотную примыкают к развязкам, из-за которых тоже возникают заторы.