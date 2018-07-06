Российский авторынок замедлил рост из-за ЧМ-2018

Российский авторынок в июне замедлил рост
из-за чемпионата мира по футболу.
За прошлый месяц продажи легковых автомобилей прибавили меньше 11%, то есть почти в два раза меньше, чем в мае.
Подсчеты сделала Ассоциация европейского бизнеса. Там отмечают, что это хорошие результаты на фоне чемпионата мира по футболу.
Участники рынка, опрошенные газетой «Коммерсант», говорят, что сегодня россиян больше интересует мундиаль, нежели выбор автомобиля. По их словам, посещаемость салонов упала на 15%. Эксперты также считают, что замедление роста может быть связано со снижением складских запасов, и ожидают продолжения позитивной динамики продаж в дальнейшем.
Подсчеты сделала Ассоциация европейского бизнеса. Там отмечают, что это хорошие результаты на фоне чемпионата мира по футболу.
Участники рынка, опрошенные газетой «Коммерсант», говорят, что сегодня россиян больше интересует мундиаль, нежели выбор автомобиля. По их словам, посещаемость салонов упала на 15%. Эксперты также считают, что замедление роста может быть связано со снижением складских запасов, и ожидают продолжения позитивной динамики продаж в дальнейшем.
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