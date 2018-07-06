При крушении двух судов в Таиланде погибли 18 туристов

В Таиланде растет число жертв кораблекрушения. Известно о гибели 18 туристов. СМИ сообщают, что их тела были обнаружены в воде.
Поисковая операция продолжается. У берегов Пхукета работают десятки водолазов. Накануне там перевернулись два прогулочных судна. На одном были 39 человек, всех удалось спасти. Второй катер перевозил 90 туристов. По последним данным, россиян среди них не было. В списках пассажиров — граждане Китая, много семей с детьми.
Около 40 иностранцев до сих пор числятся пропавшими без вести. Затонувший катер обыскивают дайверы. Есть шанс, что некоторым туристам удалось выжить во внутреннем помещении. По словам спасателей, там мог образоваться воздушный мешок. Причиной крушения стал сильный шторм. Волны достигали пяти метров в высоту.
Администрация Пхукета запретила выходить в море всем малым и прогулочным судам. Более 200 туристов, которые отправились на однодневные экскурсии, оказались заперты на соседних островах. В шторм попали и двое россиян, катавшихся на скутере у берегов Пхукета. Их спасли военные моряки.
Около 40 иностранцев до сих пор числятся пропавшими без вести. Затонувший катер обыскивают дайверы. Есть шанс, что некоторым туристам удалось выжить во внутреннем помещении. По словам спасателей, там мог образоваться воздушный мешок. Причиной крушения стал сильный шторм. Волны достигали пяти метров в высоту.
Администрация Пхукета запретила выходить в море всем малым и прогулочным судам. Более 200 туристов, которые отправились на однодневные экскурсии, оказались заперты на соседних островах. В шторм попали и двое россиян, катавшихся на скутере у берегов Пхукета. Их спасли военные моряки.
5 июля 2018 г.
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