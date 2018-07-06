В Польше разбился МиГ-29, пилот погиб

Военный самолет
МиГ-29 ВВС Польши потерпел катастрофу. По предварительным данным, пилот не выжил.
Инцидент произошел в городе Пасленк. МиГ-29 с 22-й авиабазы разбился во время ночных полетов.
Минобороны Польши: «Пилот катапультируется в окрестностях города Сакувко в 18 километрах от Мальборка. Врач скорой помощи установил факт смерти пилота».
Обстоятельства происшествия расследует комиссия по расследованию авиационных происшествий, сообщает РИА Новости.
Минобороны Польши: «Пилот катапультируется в окрестностях города Сакувко в 18 километрах от Мальборка. Врач скорой помощи установил факт смерти пилота».
Обстоятельства происшествия расследует комиссия по расследованию авиационных происшествий, сообщает РИА Новости.
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