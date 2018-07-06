Туроператор «Натали Турс» задолжал клиентам около $15 млн

Туроператор «Натали Турс» аннулировал около 10 тысяч туров общей стоимостью порядка 15 млн долларов, сообщил глава компании на заседании наблюдательного совета «Турпомощи».
При этом, по словам Воробьева, которого цитирует Российский союз туриндустрии, «Натали Турс» не будет останавливать деятельность и использовать для выплаты компенсаций фингарантии, тем более что стоимость аннулированных туров их существенно превышает.
Так, по курсу ЦБ на 6 июля, 15 млн долларов соответствуют примерно 948,9 млн рублей. А фингарантии «Натали Турс» в трех страховых компаниях — чуть более 150 млн рублей плюс 5,9 млн рублей средств фонда персональной ответственности.
Вместо компенсаций туроператор предложил агентам и туристам перенести время оказания туристических услуг на период с 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2020 года. В противном случае возмещение будет выплачиваться в порядке общей очереди.
Так, по курсу ЦБ на 6 июля, 15 млн долларов соответствуют примерно 948,9 млн рублей. А фингарантии «Натали Турс» в трех страховых компаниях — чуть более 150 млн рублей плюс 5,9 млн рублей средств фонда персональной ответственности.
Вместо компенсаций туроператор предложил агентам и туристам перенести время оказания туристических услуг на период с 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2020 года. В противном случае возмещение будет выплачиваться в порядке общей очереди.
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