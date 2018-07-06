Трое военнослужащих погибли во время учений на Украине

На Ровенском полигоне в одной из воинских частей произошел, предварительно, разрыв миномета, в результате трое военнослужащих погибли, еще девять получили различные ранения.

Как сообщает пресс-служба командования Сухопутных войск ВСУ, «сегодня в 5:55 во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ровенском общевойсковом полигоне произошло ЧП».



Из сообщения пресс-службы: «По предварительным данным, в результате разрыва миномета трое военнослужащих погибли из-за полученных травм, несовместимых с жизнью, еще девять получили ранения различной степени тяжести».



По решению командующего Сухопутных войск ВСУ бригадные тактические учения приостановлены. Обстоятельства ЧП выясняются, назначено служебное расследование.