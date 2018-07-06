    «Мы — полные кретины»: Трамп обрушился с критикой на Берлин

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    «Мы — полные кретины»: Трамп обрушился с критикой на Берлин

    «Мы — полные кретины»: Трамп обрушился с критикой на Берлин

    Президент США Дональд Трамп подверг жесткой критике власти Германии за недостаточные расходы на оборону.

    Выступая на митинге в Монтане, президент заявил, что Германия, как самая большая страна ЕС, имеет непозволительно малую долю оборонных расходов в своем бюджете. По мнению Трампа, цитату которого приводит РИА Новости, основные расходы приходятся именно на США.

    Дональд Трамп, президент США: «А потом они идут и платят России миллиарды долларов за сделки по нефти и газу, а мы (США) как полные кретины платим за все».

    смотретьСМИ: Пентагон оценивает стоимость вывода войск США из Германии
    СМИ: Пентагон оценивает стоимость вывода войск США из Германии
    Ранее американские СМИ сообщили, что Пентагон изучает стоимость и последствия вывода американского контингента из Германии. Тема была также поднята президентом США, который заявил, что союзники по НАТО слишком мало вкладываются в оборону стран альянса.

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