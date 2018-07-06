В КНР назвали введение пошлин США началом крупнейшей торговой войны

Соединённые Штаты нарушили правила Всемирной торговой организации (ВТО) и начали крупнейшую в истории торговую войну, введя 25% ввозную пошлину на товары, произведенные в Китае. Об этом заявили в министерстве коммерции КНР.
Из заявления министерства коммерции КНР: «США 6 июля начали взимать 25-процентную ввозную пошлину в размере на некоторые товары из Китая, США нарушили правила ВТО и инициировали крупнейшую в экономической истории торговую войну».
В министерстве также добавили, что Китай будет вынужден принять ответные меры и уведомить о сложившейся ситуации ВТО, передает РИА Новости.
Из заявления министерства коммерции КНР: «Китай обязуется не делать первый выстрел, но для защиты коренных интересов государства и выгоды китайского народа будет вынужден пойти на необходимый ответный удар. Мы также своевременно уведомим ВТО о сложившейся ситуации, будем идти одним путем с миром и вместе поддерживать свободную торговлю и многостороннюю систему».
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных ввозных пошлин на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год, которые начинают взимать с 6 июля. Позже СМИ сообщили, что Китай в ответ введет пошлины на американские товары.
В министерстве также добавили, что Китай будет вынужден принять ответные меры и уведомить о сложившейся ситуации ВТО, передает РИА Новости.
Из заявления министерства коммерции КНР: «Китай обязуется не делать первый выстрел, но для защиты коренных интересов государства и выгоды китайского народа будет вынужден пойти на необходимый ответный удар. Мы также своевременно уведомим ВТО о сложившейся ситуации, будем идти одним путем с миром и вместе поддерживать свободную торговлю и многостороннюю систему».
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных ввозных пошлин на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год, которые начинают взимать с 6 июля. Позже СМИ сообщили, что Китай в ответ введет пошлины на американские товары.
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