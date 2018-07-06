    Футбол у стен Кремля: на Красной площади прошел «Матч — премьер». артисты, благотворительность, знаменитости, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФутбол у стен Кремля: на Красной площади прошел «Матч — премьер»

    Футбол у стен Кремля: на Красной площади прошел «Матч — премьер»

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    Футбол у стен Кремля: на Красной площади прошел «Матч — премьер»

    Футбол у стен Кремля: на Красной площади прошел «Матч — премьер»

    Футбол у стен Кремля: на Красной площади прошел «Матч — премьер»

      В Парке футбола на Красной площади в Москве прошел футбольный «Матч — премьер» с участием артистов и политиков.

      Эту дружественную встречу второй год подряд проводит Фонд «Артист» в поддержку российской культуры. На этот раз она состоялась под эгидой перекрестного Года культуры Катара и России.

      На поле вышли российские политики и артисты, представляющие страну-хозяйку нынешнего Чемпионата мира по футболу, а также представители Катара, который в 2022-м примет следующий мундиаль.

      По словам организаторов, главная цель этого матча — привлечь внимание к проблемам ветеранов театра и кино, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Средства, собранные за время проведения игры, пойдут на их лечение и реабилитацию.

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