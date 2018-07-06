Российские военные медики проводят вакцинацию беженцев в Сирии

Российские военные медики оказывают помощь жителям населенного пункта
Умм-эт-Тиур в сирийской провинции Хама, которые возвращаются в свои дома после окончания военных действий на его территории. Об этом рассказал военврач Вячеслав Большаков.
Вячеслав Большаков, военный врач: «В данном населенном пункте люди могут быть эндемичны по брюшному тифу, по вирусному гепатиту А. Была организована вакцинация мирных жителей брюшно-тифозной вакциной и вакциной от гепатита А. Мы сначала работали с администрацией, с мэром. Они проводили разъяснительную работу и по желанию люди обращались, проводилась вакцинация».
Ранее медики провели гуманитарную акцию в южном пригороде Дамаска. Там особое внимание уделили детям, которые не получали нормальной медицинской помощи, пока территория была под контролем боевиков.
Ранее медики провели гуманитарную акцию в южном пригороде Дамаска. Там особое внимание уделили детям, которые не получали нормальной медицинской помощи, пока территория была под контролем боевиков.
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