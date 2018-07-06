Трамп рассказал, что произойдет, если Ким Чен Ын обманет США

Вашингтон будет вынужден вернуться к «другому пути», если северокорейский лидер Ким Чен Ын обманет США. Об этом заявил президент Дональд Трамп.
На вопрос журналиста о том, не пытается ли Пхеньян скрыть свою ядерную программу, Трамп ответил, что пока свидетельств этого нет, передает ТАСС.
Дональд Трамп, президент США: «Посмотрим-посмотрим. Все, что я могу вам сказать. Но ни одного ядерного испытания, ни одного баллистического пуска не было».
Ранее СМИ сообщали, что американские спецслужбы якобы полагают, что в Северной Корее продолжается работа на секретных ядерных объектах, в частности по производству топлива для ядерных ракет.
Дональд Трамп, президент США: «Посмотрим-посмотрим. Все, что я могу вам сказать. Но ни одного ядерного испытания, ни одного баллистического пуска не было».
Ранее СМИ сообщали, что американские спецслужбы якобы полагают, что в Северной Корее продолжается работа на секретных ядерных объектах, в частности по производству топлива для ядерных ракет.
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