    СМИ: Илон Маск решил помочь в спасении подростков из пещеры в Таиланде

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    СМИ: Илон Маск решил помочь в спасении подростков из пещеры в Таиланде

    СМИ: Илон Маск решил помочь в спасении подростков из пещеры в Таиланде

    Представители предпринимателя Илона Маска ведут переговоры с властями Таиланда об оказании помощи в спасении заблокированных в пещере подростков.

    Как передает агентство Bloomberg, представитель Маска заявил, что в спасательной операции может быть использовано навигационное оборудование компании Space Exploration Technologies, технологии компании Boring Company. Кроме того, Tesla может предоставить производимые ею энергобатареи высокой мощности.

    Напомним, 12 юных футболистов и их тренер пропали 23 июня. Они отравились в пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за ливня и наводнения. Поиски школьников продолжались 10 дней. Их нашли в пещере живыми, но ослабевшими от голода.

    смотретьВ Таиланде детям придется выбираться из пещеры в масках и с аквалангами
    В Таиланде детям придется выбираться из пещеры в масках и с аквалангами
    Теперь спасателям необходимо вывести школьников на поверхность. При этом времени у спасателей почти не осталось. Короткий период хорошей погоды с солнцем и без дождей заканчивается, в ближайшее время синоптики прогнозируют ливни, которые могут затопить полость, где находятся дети.

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