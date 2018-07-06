Открытое горение в жилом доме в центре Москвы ликвидировано

Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме на Пятницкой улице в столице. Об этом сообщили в
пресс-службе столичного главка МЧС.
МЧС: «Объявлена ликвидация открытого горения».
Ранее сообщалось, что пожарные локализовали пожар на площади 400 квадратных метров.
Напомним, пожар начался третьем этаже четырехэтажного жилого дома на Пятницкой улице. Вскоре пламя охватило часть третьего и четвертого этажей и кровлю здания. Из дома эвакуировали 20 жильцов. Движение транспорта по Новокузнецкой и Пятницкой улицам было перекрыто. По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что пожарные локализовали пожар на площади 400 квадратных метров.
Напомним, пожар начался третьем этаже четырехэтажного жилого дома на Пятницкой улице. Вскоре пламя охватило часть третьего и четвертого этажей и кровлю здания. Из дома эвакуировали 20 жильцов. Движение транспорта по Новокузнецкой и Пятницкой улицам было перекрыто. По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.
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