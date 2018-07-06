Пожар в жилом доме в центре Москвы локализован

Возгорание в жилом доме на Пятницкой улице в центре столицы локализовано на площади 400 квадратных метров.
Сообщений о пострадавших пока не поступало, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя столичного главка МЧС.
Пресс-служба МЧС: «В 00:45 пожар был локализован на площади 400 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало».
Ранее сообщалось, что пожар начался третьем этаже четырехэтажного жилого дома на Пятницкой улице. Вскоре пламя охватило часть третьего и четвертого этажей и кровлю здания. Из дома эвакуировали 20 жильцов. Движение транспорта по Новокузнецкой и Пятницкой улицам перекрыто. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.
Пресс-служба МЧС: «В 00:45 пожар был локализован на площади 400 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало».
Ранее сообщалось, что пожар начался третьем этаже четырехэтажного жилого дома на Пятницкой улице. Вскоре пламя охватило часть третьего и четвертого этажей и кровлю здания. Из дома эвакуировали 20 жильцов. Движение транспорта по Новокузнецкой и Пятницкой улицам перекрыто. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.
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