    Пожар в жилом доме в центре Москвы локализован

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    • Фото: @Jedimik_ /twitter.com
    Пожар в жилом доме в центре Москвы локализован

    Пожар в жилом доме в центре Москвы локализован

    Пожар в жилом доме в центре Москвы локализован
  • Фото: @Jedimik_ /twitter.com

    • Возгорание в жилом доме на Пятницкой улице в центре столицы локализовано на площади 400 квадратных метров.

    Сообщений о пострадавших пока не поступало, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя столичного главка МЧС.

    Пресс-служба МЧС: «В 00:45 пожар был локализован на площади 400 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало».

    Ранее сообщалось, что пожар начался третьем этаже четырехэтажного жилого дома на Пятницкой улице. Вскоре пламя охватило часть третьего и четвертого этажей и кровлю здания. Из дома эвакуировали 20 жильцов. Движение транспорта по Новокузнецкой и Пятницкой улицам перекрыто. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.

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