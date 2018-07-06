Площадь пожара в жилом доме в центре Москвы увеличилась вдвое

Площадь возгорания в четырехэтажном жилом доме в центре столицы увеличилась вдвое, достигнув 400 квадратных метров. Об этом сообщили столичном главке МЧС РФ.
В настоящее время пламя охватило часть третьего и четвертого этажей и кровлю здания, передает «Интерфакс». Из-за пожара перекрыто движение на Пятницкой улице.
Ранее сообщалось, что пожар начался третьем этаже четырехэтажного жилого дома на Пятницкой улице. Из здания эвакуировали 20 жильцов. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что пожар начался третьем этаже четырехэтажного жилого дома на Пятницкой улице. Из здания эвакуировали 20 жильцов. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.
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