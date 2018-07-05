    «Никаких лагерей на границе»: в Германии достигли соглашения по мигрантам

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    «Никаких лагерей на границе»: в Германии достигли соглашения по мигрантам

    «Никаких лагерей на границе»: в Германии достигли соглашения по мигрантам

    «Никаких лагерей на границе»: в Германии достигли соглашения по мигрантам
  • Фото: Associated Press © 2018, Olmo Calvo

    • Правящей коалиции ФРГ, в которую входят блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и Социал-демократическая партия, удалось достичь соглашения по мигрантам. Об этом сообщила лидер СДПГ Андреа Налес.

    По словам Налес, для нелегалов, которые уже находятся на территории ФРГ, будет введено ускоренное рассмотрение в рамках процедуры о предоставлении убежища, передает РИА Новости.

    Андреа Налес, лидер СДПГ: «Не будет национальных односторонних мер, не будет односторонних отказов во въезде на границе, вместо этого будет установлен ускоренный порядок рассмотрения на границе. Для этого нет необходимости менять закон. В этой связи не будет создано лагерей, и СДПГ в любом случае никогда не готова была обсуждать это».

    смотретьМеркель и Зеехофер нашли выход из миграционного тупика
    Меркель и Зеехофер нашли выход из миграционного тупика
    Ранее сообщалось, что канцлер Ангела Меркель и министр внутренних дел Хорст Зеехофер достигли компромиссного решения по вопросу мигрантов. В числе прочего речь шла об организации специальных транзитных лагерей на границе страны, где мигранты будут находиться непродолжительное время до депортации в страны ЕС, где они были изначально зарегистрированы.

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