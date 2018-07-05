    Президент Ирана назвал разочаровывающими предложения Европы по ядерной сделке

    комментировать

    Президент Ирана назвал разочаровывающими предложения Европы по ядерной сделке

    Президент Ирана назвал разочаровывающими предложения Европы по ядерной сделке

    Хасан Роухани в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель назвал предложения Франции, Великобритании и Германии по сохранению ядерной сделки разочаровывающими. Об этом сообщается на официальном сайте иранского лидера.

    Хасан Роухани, президент Ирана: «К сожалению, в предложенном пакете недостает практических решений и конкретного метода для продолжения сотрудничества и лишь указываются общего характера обязательства подобно тем, что ранее в своих заявлениях делал Европейский союз».

    Он также выразил надежду, что встреча министров иностранных дел стран — членов ядерной сделки, которая пройдет в Вене 6 июля, даст ясный и прямой сигнал к продолжению сотрудничества, передает РИА Новости.

    В 2015 году Иран и шестерка международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) достигли соглашения об урегулировании проблемы иранского атома, выполнение которого снимает с Тегерана санкции СБ ООН, США и Евросоюза. 8 мая Дональд Трамп объявил, что Соединённые Штаты выходят из Совместного всеобъемлющего плана действий и готовы снова вести жесткую санкционную политику против Ирана. Остальные участники сделки — Россия, Великобритания, Франция, Китай и Германия — заявляли о намерении сохранить договор.

    смотретьВерховный лидер Ирана поставил ЕС условия для сохранения ядерной сделки
    Верховный лидер Ирана поставил ЕС условия для сохранения ядерной сделки
    В конце июня в МИД Ирана заявили, что Тегеран может выйти из СВПД, назвав «неясными» перспективы переговоров с европейцами и усомнившись в том, что они приведут «к достижению общего решения для сохранения СВПД».

    Новости по теме

    Ядерная сделка с Ираном

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru