Легкоатлет Шубенков победил на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне

Российский легкоатлет Сергей Шубенков одержал победу в беге на 110 метров с барьерами на этапе легкоатлетической серии «Бриллиантовой лиги» в Лозанне, Швейцария.
Шубенков финишировал первым с результатом 12,95 секунды. Вторым стал американец Девон Аллен (13,29), третьим к финишу пришел француз Паскаль Мартино-Лагард (13,30).
Ранее российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже. Эта победа стала 45-й в ее карьере.
Ранее российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже. Эта победа стала 45-й в ее карьере.
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