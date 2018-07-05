    Легкоатлет Шубенков победил на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне

    комментировать

    Легкоатлет Шубенков победил на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне

    Легкоатлет Шубенков победил на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне

    Российский легкоатлет Сергей Шубенков одержал победу в беге на 110 метров с барьерами на этапе легкоатлетической серии «Бриллиантовой лиги» в Лозанне, Швейцария.

    Шубенков финишировал первым с результатом 12,95 секунды. Вторым стал американец Девон Аллен (13,29), третьим к финишу пришел француз Паскаль Мартино-Лагард (13,30).

    Ранее российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже. Эта победа стала 45-й в ее карьере.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru