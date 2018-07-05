На Украине инвалиду разорвали рот из-за русской речи

В селе Буймер под Сумами избили
инвалида-переселенца из Донбасса, поскольку он говорил на русском языке. Об этом сообщает местный телеканал ТРК ATV.
В сюжете говорится, что пострадавший Вячеслав Рожков 20 лет проработал на шахте и имеет инвалидность второй группы.
Как рассказала супруга мужчины, односельчане напали на него у магазина и потребовали, чтобы он общался на украинском языке.
Лидия Рожкова, жена пострадавшего: «Они его вытащили на проезжую часть около магазина, начали разрывать ему рот. Сначала их было трое, а потом оказалось, что их вообще девять. Они его начали класть под машину, начали его переезжать».
Мужчине удалось вырваться и убежать. Через некоторое время его доставили в больницу с рваной раной ротовой полости. В полиции заявили, что по данному факту проводится проверка.
Переселенцы опасаются расправы со стороны местных жителей. Кроме этого, они не исключают усиления давления на них со стороны властей.
Как рассказала супруга мужчины, односельчане напали на него у магазина и потребовали, чтобы он общался на украинском языке.
Лидия Рожкова, жена пострадавшего: «Они его вытащили на проезжую часть около магазина, начали разрывать ему рот. Сначала их было трое, а потом оказалось, что их вообще девять. Они его начали класть под машину, начали его переезжать».
Мужчине удалось вырваться и убежать. Через некоторое время его доставили в больницу с рваной раной ротовой полости. В полиции заявили, что по данному факту проводится проверка.
Переселенцы опасаются расправы со стороны местных жителей. Кроме этого, они не исключают усиления давления на них со стороны властей.
Комментарии