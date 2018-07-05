Путин отметил позитивные тенденции в российской экономике

По ключевым экономическим показателям в России наметились позитивные тенденции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прошедшего в Кремле совещания по экономическим вопросам.
Владимир Путин: «Отмечу, что по итогам пяти месяцев текущего года макроэкономическая ситуация в стране в целом стабильная, по ключевым параметрам наблюдаются позитивные тенденции».
Он выразил надежду, что положительная статистика сохранится, а позитивный эффект от работы экономики почувствуют как можно больше россиян, передает ТАСС.
По данным президента, промышленное производство в стране за январь-май выросло на 3,2%, сельское хозяйство прибавило 2,5%, грузооборот увеличился на 3,1%. На низких уровнях находятся безработица и инфляция, отмечается рост реальных заработных плат и доходов населения.
Владимир Путин: «При этом очевидно, что сохраняются системные проблемы, сложности, связанные со структурными особенностями нашей экономики, с влиянием внешних факторов, и текущие позитивные тенденции не должны, безусловно, нас успокаивать».
По его словам, задачи в области увеличения доходов граждан все еще остаются, необходимо работать и над повышением эффективности и адресности социальной поддержки. Глава государства добавил, что многое предстоит сделать для роста производительности труда, развития малого, среднего бизнеса, для появления в РФ новых высокотехнологичных производств.
Он выразил надежду, что положительная статистика сохранится, а позитивный эффект от работы экономики почувствуют как можно больше россиян, передает ТАСС.
По данным президента, промышленное производство в стране за январь-май выросло на 3,2%, сельское хозяйство прибавило 2,5%, грузооборот увеличился на 3,1%. На низких уровнях находятся безработица и инфляция, отмечается рост реальных заработных плат и доходов населения.
Владимир Путин: «При этом очевидно, что сохраняются системные проблемы, сложности, связанные со структурными особенностями нашей экономики, с влиянием внешних факторов, и текущие позитивные тенденции не должны, безусловно, нас успокаивать».
По его словам, задачи в области увеличения доходов граждан все еще остаются, необходимо работать и над повышением эффективности и адресности социальной поддержки. Глава государства добавил, что многое предстоит сделать для роста производительности труда, развития малого, среднего бизнеса, для появления в РФ новых высокотехнологичных производств.
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