Роспотребнадзор открыл горячую линию для помощи клиентам «Натали Турс»

Аннулирование туров клиентов «Натали Турс» затронула Петербург в меньшей степени. Тем не менее уже несколько десятков горожан обратились за помощью.
Пострадавшие покупатели путевок туроператора «Натали Турс», шокировавшего тысячи своих клиентов аннулированием туров, продолжают обращаться в Роспотребнадзор. Сегодня в его петербургском отделении открыли горячую линию: (812)
575–87-93, 8 (800)-555–49-43.
Число обратившихся туда жителей Северной столицы уже перевалило за несколько десятков и продолжает расти.
Напомним: накануне один из крупнейших российских туроператоров внезапно сообщил, что приостанавливает свою деятельность и аннулирует забронированные и оплаченные поездки с датами отъезда 4 июля — 30 сентября.
Руководитель «Натали Турс» заявил, что якобы после отмены в конце июня чартеров в четыре страны, контрагенты фирмы стали массово отказываться от сотрудничества. Кроме того, сказался спад спроса на путешествия за рубеж.
Тем временем в Роспотребнадзоре напоминают: если компания приостанавливает свою деятельность, то деньги, уплаченные несостоявшимися туристами, должна вернуть организация, застраховавшая туроператора. И если клиентам откажут в возмещении убытков, в управлении готовы обратиться в суд. Помощь окажут специалисты отдела защиты прав потребителей.
Число обратившихся туда жителей Северной столицы уже перевалило за несколько десятков и продолжает расти.
Напомним: накануне один из крупнейших российских туроператоров внезапно сообщил, что приостанавливает свою деятельность и аннулирует забронированные и оплаченные поездки с датами отъезда 4 июля — 30 сентября.
Руководитель «Натали Турс» заявил, что якобы после отмены в конце июня чартеров в четыре страны, контрагенты фирмы стали массово отказываться от сотрудничества. Кроме того, сказался спад спроса на путешествия за рубеж.
Тем временем в Роспотребнадзоре напоминают: если компания приостанавливает свою деятельность, то деньги, уплаченные несостоявшимися туристами, должна вернуть организация, застраховавшая туроператора. И если клиентам откажут в возмещении убытков, в управлении готовы обратиться в суд. Помощь окажут специалисты отдела защиты прав потребителей.
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