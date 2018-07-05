    Американцев поздравили с Днем независимости фотографией с российскими Су-25

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    • Фото: San Diego Air & Space Museum / facebook.com
    Американцев поздравили с Днем независимости фотографией с российскими <nobr>Су-25</nobr>

    Американцев поздравили с Днем независимости фотографией с российскими Су-25

    Американцев поздравили с Днем независимости фотографией с российскими <nobr>Су-25</nobr>
  • Фото: San Diego Air & Space Museum / facebook.com

    • Аэрокосмический музей Сан-Диего опубликовал в Facebook поздравление с Днем независимости, дополнив его фотографией с российскими военными самолетами.

    Музей пожелал американцам счастливого Дня независимости и предложил прийти и почтить память величайших героев в истории космоса. На фотографии к посту запечатлены российские штурмовики Су-25, оставляющие после себя шлейф из дыма в цветах российского флага.

    Многие пользователи указали редакторам на ошибку, однако те долгое время не торопились ее исправлять. Фотография провисела в ленте Facebook почти сутки. Сейчас пост недоступен.

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