Американцев поздравили с Днем независимости фотографией с российскими Су-25

Аэрокосмический музей Сан-Диего опубликовал в Facebook поздравление с Днем независимости, дополнив его фотографией с российскими военными самолетами.

Музей пожелал американцам счастливого Дня независимости и предложил прийти и почтить память величайших героев в истории космоса. На фотографии к посту запечатлены российские штурмовики Су-25, оставляющие после себя шлейф из дыма в цветах российского флага.



Многие пользователи указали редакторам на ошибку, однако те долгое время не торопились ее исправлять. Фотография провисела в ленте Facebook почти сутки. Сейчас пост недоступен.