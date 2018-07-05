    Синоптики рассказали, когда в Москву вернется жара

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    Синоптики рассказали, когда в Москву вернется жара

    Синоптики рассказали, когда в Москву вернется жара

    Жаркая погода до 27 градусов вернется в Москву на следующей неделе, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    По словам синоптика, в начале следующей недели температура поднимется до 25–27 градусов.

    Роман Вильфанд: «В целом в июле и августе температура в столичном регионе около и выше нормы — жаркая погода будет сменяться небольшими похолоданиями».

    По данным Гидрометцентра, до конца недели в Москве ожидается относительно прохладная погода с кратковременными дождями.

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