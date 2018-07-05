Участники Главного военно-морского парада начинают прибывать в Петербург

В Кронштадте встают на рейд участники парада, который пройдет в День ВМФ.

Межфлотский переход на Балтику стартовал из акватории Баренцева моря. Возглавляет караван Северного флота ракетный крейсер «Маршал Устинов». Его экипаж успешно завершил выполнение задач в ходе сбор-похода и теперь собирается порадовать своим видом петербуржцев.



Компанию «Устинову» составляют большой противолодочный корабль «Североморск» и фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», который еще завершает программу государственных испытаний. Добираться до Петербурга корабли будут в течение недели, но это будет непраздный поход.



За это время моряки-североморцы проведут ряд внутрикорабельных учений и тренировок по организации всех видов обороны отряда кораблей, по борьбе за живучесть, а также выполнят ряд элементов совместного маневрирования в районах интенсивного судоходства.