В Ораниенбауме представили отреставрированные интерьеры Китайского дворца

В честь 250-летия Китайского дворца в Ораниенбауме показали восстановленные интерьеры. Реставрация длилась девять лет. Теперь для посетителей открыты штофная опочивальня, будуар и кабинет. Это мужская половина дворца, в которой гостил наследник престола Павел Петрович.

У Китайского дворца в глубине Ораниенбаумского парка уникальная история. Это не только единственный памятник архитектуры в России в стиле рококо. Он один из немногих, который ни капли не пострадал в годы Великой Отечественной войны. Но самое удивительное, что женский каприз Екатерины II, построенный для нее на десятилетия, в итоге простоял века.



Возведенный недалеко от Финского залива Китайский дворец — головная боль для современных реставраторов. Здесь очень большая влажность. Когда знаменитый Антонио Ринальди проектировал павильон-забаву, он не предполагал, что его творение и через 250 лет будут так беречь.



Елена Кальницкая, генеральный директор ГМЗ «Петергоф»: «Этот памятник — такое чудачество красивой женщины. Екатерина увлеклась культурой Востока. Китайщина в Россию пришла еще при Петре, но это было увлечение вещами. А к Екатерине пришло увлечение китайской мудростью».



Те самые мудрости — на мраморных медальонах в интерьере отреставрированного кабинета. Подлинные музейные предметы долгое время ждали своего возвращения в фондах. С панно китайской работы интерьер комнаты теперь выглядит как раньше. На двусторонних медальонах не только высокие поэтические строки, есть и бытовые злободневные.



Вернувшиеся на стены бамбуковые панно с использованием мыльного камня, как и многое здесь, — настоящее чудо реставраторов. Их состояние было удручающим. Весь орнамент отдельно от доски, его пришлось восстанавливать мозаику. Как будто за старания дворец поделился со специалистами множеством тайн. В штофной опочивальне нашли скрытые росписи XVIII века. А в будуаре старинную дверь, которую со временем встроили в стену.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Марии Сапожниковой.