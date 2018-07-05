    В Петербурге наградили медалями самых верных супругов. Санкт-Петербург, семья, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге наградили медалями самых верных супругов

    В Петербурге наградили медалями самых верных супругов

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    В Петербурге наградили медалями самых верных супругов

    В Петербурге наградили медалями самых верных супругов

      В преддверии Дня семьи, любви и верности в ЗАГСе Приморского района отметили наградами пары, которые живут в браке более полувека.

      Медали за супружескую любовь и верность вручили сегодня тем, кто вместе уже десятки лет. Таких в Приморском районе Петербурга 17 семей. Все они могут вспомнить непростые времена и даже суровые испытания, но не забывают первых романтических встреч и не устают ценить друг друга.

      Среди отметивших золотые и бриллиантовые свадьбы сегодня были медики, военные моряки, водители, милиционеры, маляры, педагоги. У всех за спиной богатый опыт непростой семейной жизни. Но, кажется, наиболее мудрыми здесь могли быть советы тех, кто вместе уже 70 лет. Крепкая семья существует благодаря ангельскому характеру хотя бы у одного из супругов.

      Семья Александры и Владимира Худяковых советует молодым и сомневающимся не гоняться за призраками и учиться находить компромисс. В том числе этим они объясняют свой долгий и дружный брак, который подарил им несколько поколений детей.

      Он — инженер, она — учитель русского языка и литературы помнят день своего знакомства в 1946-м и скромную свадьбу двумя годами позднее. Жених подарил невесте лотерейный билет, который, кажется, оказался выигрышным для них обоих.

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