В Петербурге наградили медалями самых верных супругов

В преддверии Дня семьи, любви и верности в ЗАГСе Приморского района отметили наградами пары, которые живут в браке более полувека.

Медали за супружескую любовь и верность вручили сегодня тем, кто вместе уже десятки лет. Таких в Приморском районе Петербурга 17 семей. Все они могут вспомнить непростые времена и даже суровые испытания, но не забывают первых романтических встреч и не устают ценить друг друга.



Среди отметивших золотые и бриллиантовые свадьбы сегодня были медики, военные моряки, водители, милиционеры, маляры, педагоги. У всех за спиной богатый опыт непростой семейной жизни. Но, кажется, наиболее мудрыми здесь могли быть советы тех, кто вместе уже 70 лет. Крепкая семья существует благодаря ангельскому характеру хотя бы у одного из супругов.



Семья Александры и Владимира Худяковых советует молодым и сомневающимся не гоняться за призраками и учиться находить компромисс. В том числе этим они объясняют свой долгий и дружный брак, который подарил им несколько поколений детей.



Он — инженер, она — учитель русского языка и литературы помнят день своего знакомства в 1946-м и скромную свадьбу двумя годами позднее. Жених подарил невесте лотерейный билет, который, кажется, оказался выигрышным для них обоих.