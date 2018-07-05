В Петропавловской крепости напутствовали будущих прокуроров

Сегодня выпускникам Санкт-Петербургского юридического института Академии Генеральной прокуратуры потенциальные работодатели вручали дипломы.

На церемонию в атриум Комендантского дома Петропавловской крепости приехали руководители федерального и городского надзорного ведомств, главка МВД, представители управделами президента и региональных властей.



Несмотря на столь солидный состав участников, официальное торжество прошло без лишнего пафоса и сопровождалось искренними напутствиями. Молодых юристов призывали быть честными, добрыми и справедливыми. Называя такие качества залогом яркой и достойной профессиональной судьбы.



Выпускников, конечно, сегодня в основном поздравляли. Но нашлись и те, кто решился сразу развеять иллюзии и выразить соболезнования. Потому что работа юристов независимо от выбранного ведомства может сопровождаться определенными рисками и ошибками, от которых порой зависит жизнь других людей.