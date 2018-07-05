    Более 40 петербургских выпускников отправили служить в научные роты. Санкт-Петербург, армия и флот РФ, вузы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБолее 40 петербургских выпускников отправили служить в научные роты

    Более 40 петербургских выпускников отправили служить в научные роты

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    Более 40 петербургских выпускников отправили служить в научные роты

    Более 40 петербургских выпускников отправили служить в научные роты

      На сборном пункте военкомата проводили в армию выпускников городских вузов.

      Сегодня более 40 петербургских призывников отправились служить в научные роты. Часть специально отобранных выпускников ведущих вузов города и вовсе будут отдавать долг Родине в военном технополисе «Эра». Это аналог инновационного центра «Сколково» только для людей в погонах.

      В научных ротах призывники не только проходят свойственную другим частям боевую и политическую подготовку, но и занимаются наукой. Проводят исследования, разрабатывают новые технологии, материалы и технику — в общем, несут инновации вооруженным силам.

      Но, как отметили представители городского военкомата, такая служба полезна и для молодых специалистов, многие из которых решают и после ее окончания служить науке в Минобороны.

      Также впервые из сборного пункта на Введенском канале служить отправились достигшие совершеннолетия активисты молодежно-патриотического движения «Юнармия».

      Пять человек особенно отличались от других призывников, потому что пришли в яркой красно-песочной форме организации. Впрочем, служить они будут так же, как все — в обмундировании тех родов войск, в которые отправятся.

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