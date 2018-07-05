Более 40 петербургских выпускников отправили служить в научные роты

На сборном пункте военкомата проводили в армию выпускников городских вузов.

Сегодня более 40 петербургских призывников отправились служить в научные роты. Часть специально отобранных выпускников ведущих вузов города и вовсе будут отдавать долг Родине в военном технополисе «Эра». Это аналог инновационного центра «Сколково» только для людей в погонах.



В научных ротах призывники не только проходят свойственную другим частям боевую и политическую подготовку, но и занимаются наукой. Проводят исследования, разрабатывают новые технологии, материалы и технику — в общем, несут инновации вооруженным силам.



Но, как отметили представители городского военкомата, такая служба полезна и для молодых специалистов, многие из которых решают и после ее окончания служить науке в Минобороны.



Также впервые из сборного пункта на Введенском канале служить отправились достигшие совершеннолетия активисты молодежно-патриотического движения «Юнармия».



Пять человек особенно отличались от других призывников, потому что пришли в яркой красно-песочной форме организации. Впрочем, служить они будут так же, как все — в обмундировании тех родов войск, в которые отправятся.