Потомкам петербургского купца возвратят и помогут восстановить утраченное надгробие Ивана Растеряева

Жизнь петербурженки Елены Смирновой изменилась после телефонного звонка ее знакомых, которые совершенно случайно увидели надгробие ее дальнего родственника в Художественно-промышленной академии имени Штиглица.

Памятник Ивану Растеряеву — почетного купца и петербуржца, владельца металлического завода почти 40 лет пролежал во дворе вуза. Теперь Елена планирует забрать надгробие и отреставрировать его. Помочь отреставрировать готова общественная организация «Помним всех поименно».



Как передает корреспондент НТВ Дарья Криволапова, в Мухинское училище надгробие попало в 1957 году. Каким образом — загадка. Но точно известно, что его планировали использовать как материал для практических занятий студентов. И только благодаря этим самым учащимся, у которых не поднялась рука распилить могильный памятник, его удалось сохранить.



Надгробие сделано из уфалейского мрамора. Его природный цвет серо-голубой. По словам Алексея, самое сложное в этой реставрации будет подобрать необходимый оттенок и предотвратить разрушение камня. Большая трещина вот-вот расколет породу пополам.



Академия Штиглица готова передать родственнице Растеряева памятник. Самой же Елене предстоит еще большая работа в архивах. Возможно, удастся найти старые снимки, которые подскажут, куда все-таки ставить неожиданно найденный могильный монумент.