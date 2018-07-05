    В Петербурге и области стали меньше захватывать берега озер. Ленинградская область, Санкт-Петербург, законодательство, реки и озера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге и области стали меньше захватывать берега озер

    В Петербурге и области стали меньше захватывать берега озер

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    В Петербурге и области стали меньше захватывать берега озер

    В Петербурге и области стали меньше захватывать берега озер

      Сегодня на пресс-конференции сотрудники Росприроднадзора рассказали, как обстоят дела со свободным доступом к воде и пляжам, гарантированным законом.

      Инспекторы управления Росприроднадзора по Северо-Западу почти 150 раз в течение года выезжали с проверками на берега петербургских и областных водоемов.

      Ситуация, по мнению специалистов улучшается. Чиновники находят всё новые рычаги воздействия на нарушителей, которые либо не допускают посторонних к водоемам, либо неправильно используют предоставленные в аренду береговые линии.

      Кстати, тема находится на особом контроле и у общественников из Общероссийского народного фронта. Там, правда, уверяют, что зачастую причина нарушений — безграмотность, а не умышленный захват берегов.

      В свою очередь в Роспотребнадзоре поблагодарили граждан, которые сообщают о неправомерных ограничениях доступа на берега водоемов. Но авторов жалоб попросили быть внимательнее и объективнее. Ведь по результатам проверок более половины обращений оказались необоснованными.

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