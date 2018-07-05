    Петербург простился с актрисой Ольгой Лозовой. Санкт-Петербург, артисты, похороны, смерть, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербург простился с актрисой Ольгой Лозовой

    Петербург простился с актрисой Ольгой Лозовой

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    Петербург простился с актрисой Ольгой Лозовой

    Петербург простился с актрисой Ольгой Лозовой

      В Театре музыкальной комедии состоялась гражданская панихида по одной и ведущих своих актрис.

      Петербург простился с Ольгой Лозовой. Актриса скончалась на 47-м году жизни после тяжелой болезни. Последние два десятилетия она отдала Театру музыкальной комедии. Сыграла множество запоминающихся ролей в спектаклях «Моя прекрасная леди», «Мистер Икс», «Летучая мышь», «Венские встречи».

      Ее искрометной работой восторгались критики, сравнивая с жемчужиной. Лозовая была одной из лучших в своем жанре. Ее любили коллеги и, конечно, зрители.

      Сегодня на Итальянской улице собрались близкие, друзья, поклонники Ольги. Со сцены читали письма, которые приходят в театр со всего мира, и стихи. Ольгу Лозовую похоронили на Смоленском кладбище.

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