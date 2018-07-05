Петербург простился с актрисой Ольгой Лозовой

В Театре музыкальной комедии состоялась гражданская панихида по одной и ведущих своих актрис.
Петербург простился с Ольгой Лозовой. Актриса скончалась на 47-м году жизни после тяжелой болезни. Последние два десятилетия она отдала Театру музыкальной комедии. Сыграла множество запоминающихся ролей в спектаклях «Моя прекрасная леди», «Мистер Икс», «Летучая мышь», «Венские встречи».
Ее искрометной работой восторгались критики, сравнивая с жемчужиной. Лозовая была одной из лучших в своем жанре. Ее любили коллеги и, конечно, зрители.
Сегодня на Итальянской улице собрались близкие, друзья, поклонники Ольги. Со сцены читали письма, которые приходят в театр со всего мира, и стихи. Ольгу Лозовую похоронили на Смоленском кладбище.
Ее искрометной работой восторгались критики, сравнивая с жемчужиной. Лозовая была одной из лучших в своем жанре. Ее любили коллеги и, конечно, зрители.
Сегодня на Итальянской улице собрались близкие, друзья, поклонники Ольги. Со сцены читали письма, которые приходят в театр со всего мира, и стихи. Ольгу Лозовую похоронили на Смоленском кладбище.
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