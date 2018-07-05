ЕС продлил экономические санкции против России

Действие секторальных экономических санкций в отношении России продлено еще на шесть месяцев. Об этом объявил Совет Европейского союза в четверг.
Из заявления Совета ЕС: «5 июля 2018 года Совет ЕС продлил до 31 января 2019 года экономические санкции, целью которых являются отдельные сектора российской экономики».
Санкции были продлены вслед за недавними докладами президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которые были посвящены выполнению минских соглашений.
Евросоюз ввел экономические санкции против России в 2014 году. Санкции вводились в несколько этапов. Первые ограничительные меры были введены из-за воссоединения России и Крыма. Наиболее болезненные из санкций были направлены против целых секторов российской экономики — их ввели из-за ситуации в Донбассе. В Москве неоднократно заявляли, что не имеют никакого отношения к этому конфликту, однако ЕС продолжает регулярно продлевать действие ограничительных мер.
Санкции были продлены вслед за недавними докладами президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которые были посвящены выполнению минских соглашений.
Евросоюз ввел экономические санкции против России в 2014 году. Санкции вводились в несколько этапов. Первые ограничительные меры были введены из-за воссоединения России и Крыма. Наиболее болезненные из санкций были направлены против целых секторов российской экономики — их ввели из-за ситуации в Донбассе. В Москве неоднократно заявляли, что не имеют никакого отношения к этому конфликту, однако ЕС продолжает регулярно продлевать действие ограничительных мер.
Комментарии