На стройплощадку Грозненской ТЭС доставили основное оборудование

Сегодня в Грозном на стройплощадку теплоэлектростанции доставили основное оборудование. Осталось его только смонтировать.

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На ТЭС будут задействованы современные газовые турбины, что обеспечивает высокую экологичность. Мощность двух энергоблоков — 360 мегаватт.



Грозненская ТЭС станет первой действующей электростанцией чеченской энергосистемы. Она должна придать мощный импульс развитию промышленности республики.



Предыдущая ТЭС была разрушена во время боевых действий в середине 90-х. Строительство финансирует за счет собственных средств структура «Газпром энергохолдинга».