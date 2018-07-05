    На стройплощадку Грозненской ТЭС доставили основное оборудование. Газпром, Грозный, строительство, энергетика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа стройплощадку Грозненской ТЭС доставили основное оборудование

    На стройплощадку Грозненской ТЭС доставили основное оборудование

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    На стройплощадку Грозненской ТЭС доставили основное оборудование

    На стройплощадку Грозненской ТЭС доставили основное оборудование

    На стройплощадку Грозненской ТЭС доставили основное оборудование

      Сегодня в Грозном на стройплощадку теплоэлектростанции доставили основное оборудование. Осталось его только смонтировать.

      На ТЭС будут задействованы современные газовые турбины, что обеспечивает высокую экологичность. Мощность двух энергоблоков — 360 мегаватт.

      Грозненская ТЭС станет первой действующей электростанцией чеченской энергосистемы. Она должна придать мощный импульс развитию промышленности республики.

      Предыдущая ТЭС была разрушена во время боевых действий в середине 90-х. Строительство финансирует за счет собственных средств структура «Газпром энергохолдинга».

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