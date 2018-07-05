На стройплощадку Грозненской ТЭС доставили основное оборудование

Сегодня в Грозном на стройплощадку теплоэлектростанции доставили основное оборудование. Осталось его только смонтировать.
На ТЭС будут задействованы современные газовые турбины, что обеспечивает высокую экологичность. Мощность двух энергоблоков — 360 мегаватт.
Грозненская ТЭС станет первой действующей электростанцией чеченской энергосистемы. Она должна придать мощный импульс развитию промышленности республики.
Предыдущая ТЭС была разрушена во время боевых действий в середине 90-х. Строительство финансирует за счет собственных средств структура «Газпром энергохолдинга».
Грозненская ТЭС станет первой действующей электростанцией чеченской энергосистемы. Она должна придать мощный импульс развитию промышленности республики.
Предыдущая ТЭС была разрушена во время боевых действий в середине 90-х. Строительство финансирует за счет собственных средств структура «Газпром энергохолдинга».
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