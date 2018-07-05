    Полтавченко доложил Путину об оживлении экономики Петербурга. инвестиции, Полтавченко, Путин, Санкт-Петербург, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПолтавченко доложил Путину об оживлении экономики Петербурга

    Полтавченко доложил Путину об оживлении экономики Петербурга

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    Полтавченко доложил Путину об оживлении экономики Петербурга

    Полтавченко доложил Путину об оживлении экономики Петербурга

    Полтавченко доложил Путину об оживлении экономики Петербурга

      Власти Санкт-Петербурга по итогам первого квартала привлекли порядка 82 миллиардов инвестиций, а по итогам года сумма должна превысить бюджет региона.

      Об этом глава города Георгий Полтавченко заявил в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным в Кремле, отметив, что рассчитывает на рост экономики Петербурга.

      Владимир Путин, президент РФ: «Георгий Сергеевич, мы с вами встречаемся достаточно регулярно, тем не менее есть возможность сейчас поговорить о том, как работала экономика Петербурга, с какими результатами в первом полугодии текущего года».

      Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга: «Считаю, что рост, который мы обеспечили в прошлом году, сегодня дает свои результаты. По индексу промышленного производства предварительные данные — 103,5%, что важно. Чуть пониже растет розничный торговый оборот, платные услуги для населения, это говорит об оживлении экономики».

      Полтавченко также рассказал об утвержденной стратегии социально-экономического развития Петербурга до 2035 года и отметил, что формирование бюджета Петербурга идет под задачи, поставленные в майских указах президента.

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