Полтавченко доложил Путину об оживлении экономики Петербурга

Власти Санкт-Петербурга по итогам первого квартала привлекли порядка 82 миллиардов инвестиций, а по итогам года сумма должна превысить бюджет региона.

Об этом глава города Георгий Полтавченко заявил в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным в Кремле, отметив, что рассчитывает на рост экономики Петербурга.



Владимир Путин, президент РФ: «Георгий Сергеевич, мы с вами встречаемся достаточно регулярно, тем не менее есть возможность сейчас поговорить о том, как работала экономика Петербурга, с какими результатами в первом полугодии текущего года».



Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга: «Считаю, что рост, который мы обеспечили в прошлом году, сегодня дает свои результаты. По индексу промышленного производства предварительные данные — 103,5%, что важно. Чуть пониже растет розничный торговый оборот, платные услуги для населения, это говорит об оживлении экономики».



Полтавченко также рассказал об утвержденной стратегии социально-экономического развития Петербурга до 2035 года и отметил, что формирование бюджета Петербурга идет под задачи, поставленные в майских указах президента.