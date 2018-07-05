4 июля был опубликован национальный «Рейтинг молодых медиаменеджеров России» за 2017 год, который ежегодно составляет компания Odgers Berndtson в партнерстве с Mediascope. Холдинг
«Газпром-медиа» стал лидером по количеству представителей: в рейтинг вошли 33 медиаменеджера компаний, которые входят в «Газпром-медиа».
В рейтинге принимают участие руководители и управляющие менеджеры российских телекомпаний, радиостанций, интернет-СМИ, интернет-сервисов, печатных СМИ.
Лидерами медиаотрасли России (ААА, АА и А) стали 19 менеджеров холдинга «Газпром-медиа». В сегменте телевидения высшую оценку получили 11 медиаменеджеров: директор телеканала «2x2» Денис Всесвятский, директор телеканала ТНТ4 Гавриил Гордеев, исполнительный директор телеканала ТВ-3 Екатерина Дунаева, директор по маркетингу телеканала «Пятница!» Наталия Абрамочкина, директор по закупкам и продажам ТВ-контента телеканала «Пятница!» Анастасия Корчагина, исполнительный продюсер телеканала «Пятница!» Михаил Коваленко, директор по маркетингу телеканала НТВ Анастасия Лисова, руководитель направления SMM телеканала ТВ-3 Алина Бельферман, креативный директор телеканала «СУПЕР» Ирина Сосновая, директор киноканалов компании «Ред Медиа» Николай Буц и директор дирекции цифровых продуктов телеканала «Матч ТВ» (до 02.2018) Екатерина Богдан. В радиосегменте высший уровень присвоен бренд-менеджеру радио ENERGY и Like FM Карине Акжигитовой, руководителю продаж радиостанции «Авторадио» Ольге Чистяковой и директору аналитического департамента «ГПМ Радио» Юлии Андрюшовой.
Также в верхний диапазон рейтинга вошли советник генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Вадим Федотов, медиадиректор Gazprom-Media Digital Татьяна Матвеева, руководитель отдела продаж и сейлз-маркетинга «Газпром-медиа» Каролина Соколова, руководитель управления продаж сейлз-хауса «Газпром-медиа» Екатерина Сиворатченко и руководитель отдела маркетинга и исследований сейлз-хауса «Газпром-медиа» Ольга Тимофеева.
В категории «Потенциальные лидеры» в рейтинг попали: руководитель программного управления телеканала «Пятница!» Кристина Романская, PR-директор телеканала ТВ-3 (до 03.2018) Лариса Погонина, руководитель отдела сопровождения продаж «ГПМ Радио» Александр Демичев, руководитель редакции видеопрограмм «ГМП Радио» Дмитрий Волынкин, заместитель генерального директора телеканала «Матч ТВ» Евгений Мейтес и диджитал-директор телеканала ТВ-3 Александр Пурцеладзе.
В категорию «Кадровый резерв медиаотрасли» попали 8 менеджеров теле- и радиосубхолдингов «Газпром-медиа». В сфере телевидения в базовый диапазон рейтинга вошли начальник управления дизайна телеканала НТВ Игорь Сордохонов, заместитель генерального директора телеканала «Пятница!» Валентина Куликова, креативный диджитал-директор и заместитель директора по маркетингу телеканала «Пятница!» Артемий Гладченко, диджитал-директор телеканала «Супер» Анастасия Бацуева, креативный директор телеканала ТНТ Music Андриан Мельников и руководитель направления социальных медиа телеканала ТНТ Денис Суладзе. В сегменте радиовещания в рейтинг попали программный директор радиостанции 101.ru Константин Огорелин и программный директор радиостанции Relax FM Илья Подгорный.
С 2012 года Odgers Berndtson формирует ежегодный рейтинг молодых лидеров медиаотрасли России, в основе которого лежит оценка их профессиональных достижений и дальнейших карьерных перспектив. В рейтинг включаются менеджеры российских телекомпаний, радиостанций, web-компаний и печатных СМИ в возрасте до 35 лет, ответственные за четыре ключевых направления: высший менеджмент (CEO), создание контента/продукта, продвижение, коммерция.
Лидерами медиаотрасли России (ААА, АА и А) стали 19 менеджеров холдинга «Газпром-медиа». В сегменте телевидения высшую оценку получили 11 медиаменеджеров: директор телеканала «2x2» Денис Всесвятский, директор телеканала ТНТ4 Гавриил Гордеев, исполнительный директор телеканала ТВ-3 Екатерина Дунаева, директор по маркетингу телеканала «Пятница!» Наталия Абрамочкина, директор по закупкам и продажам ТВ-контента телеканала «Пятница!» Анастасия Корчагина, исполнительный продюсер телеканала «Пятница!» Михаил Коваленко, директор по маркетингу телеканала НТВ Анастасия Лисова, руководитель направления SMM телеканала ТВ-3 Алина Бельферман, креативный директор телеканала «СУПЕР» Ирина Сосновая, директор киноканалов компании «Ред Медиа» Николай Буц и директор дирекции цифровых продуктов телеканала «Матч ТВ» (до 02.2018) Екатерина Богдан. В радиосегменте высший уровень присвоен бренд-менеджеру радио ENERGY и Like FM Карине Акжигитовой, руководителю продаж радиостанции «Авторадио» Ольге Чистяковой и директору аналитического департамента «ГПМ Радио» Юлии Андрюшовой.
Также в верхний диапазон рейтинга вошли советник генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Вадим Федотов, медиадиректор Gazprom-Media Digital Татьяна Матвеева, руководитель отдела продаж и сейлз-маркетинга «Газпром-медиа» Каролина Соколова, руководитель управления продаж сейлз-хауса «Газпром-медиа» Екатерина Сиворатченко и руководитель отдела маркетинга и исследований сейлз-хауса «Газпром-медиа» Ольга Тимофеева.
В категории «Потенциальные лидеры» в рейтинг попали: руководитель программного управления телеканала «Пятница!» Кристина Романская, PR-директор телеканала ТВ-3 (до 03.2018) Лариса Погонина, руководитель отдела сопровождения продаж «ГПМ Радио» Александр Демичев, руководитель редакции видеопрограмм «ГМП Радио» Дмитрий Волынкин, заместитель генерального директора телеканала «Матч ТВ» Евгений Мейтес и диджитал-директор телеканала ТВ-3 Александр Пурцеладзе.
В категорию «Кадровый резерв медиаотрасли» попали 8 менеджеров теле- и радиосубхолдингов «Газпром-медиа». В сфере телевидения в базовый диапазон рейтинга вошли начальник управления дизайна телеканала НТВ Игорь Сордохонов, заместитель генерального директора телеканала «Пятница!» Валентина Куликова, креативный диджитал-директор и заместитель директора по маркетингу телеканала «Пятница!» Артемий Гладченко, диджитал-директор телеканала «Супер» Анастасия Бацуева, креативный директор телеканала ТНТ Music Андриан Мельников и руководитель направления социальных медиа телеканала ТНТ Денис Суладзе. В сегменте радиовещания в рейтинг попали программный директор радиостанции 101.ru Константин Огорелин и программный директор радиостанции Relax FM Илья Подгорный.
С 2012 года Odgers Berndtson формирует ежегодный рейтинг молодых лидеров медиаотрасли России, в основе которого лежит оценка их профессиональных достижений и дальнейших карьерных перспектив. В рейтинг включаются менеджеры российских телекомпаний, радиостанций, web-компаний и печатных СМИ в возрасте до 35 лет, ответственные за четыре ключевых направления: высший менеджмент (CEO), создание контента/продукта, продвижение, коммерция.
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