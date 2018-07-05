В Британии не исключили принятия новых мер против РФ из-за инцидента в Эймсбери

Глава МВД Британии Саджид Джавид не исключил принятия новых мер в отношении РФ в связи с инцидентом в Эймсбери.
Как сообщает РИА Новости, отвечая в парламенте на вопрос о возможности принятия вместе с партнерами новых мер в отношении России, Джавид сказал: «Сейчас мы концентрируемся на общественной безопасности, полицейском расследовании. Но по мере появления новой информации мы решим, какие действия предпринять».
Ранее министр заявил, что причиной отравления двух британских подданных в городе Эймсбери 30 июня стало то же вещество, что было применено против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
30 июня в городе Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества.
Пострадавшие — 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес — в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери. Позднее полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия на них отравляющего вещества «Новичок».
Ранее министр заявил, что причиной отравления двух британских подданных в городе Эймсбери 30 июня стало то же вещество, что было применено против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
30 июня в городе Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества.
Пострадавшие — 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес — в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери. Позднее полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия на них отравляющего вещества «Новичок».
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