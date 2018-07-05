    Брифинг Марии Захаровой

    В Британии не исключили принятия новых мер против РФ из-за инцидента в Эймсбери

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    В Британии не исключили принятия новых мер против РФ из-за инцидента в Эймсбери

    В Британии не исключили принятия новых мер против РФ <nobr>из-за</nobr> инцидента в Эймсбери

    Глава МВД Британии Саджид Джавид не исключил принятия новых мер в отношении РФ в связи с инцидентом в Эймсбери.

    Как сообщает РИА Новости, отвечая в парламенте на вопрос о возможности принятия вместе с партнерами новых мер в отношении России, Джавид сказал: «Сейчас мы концентрируемся на общественной безопасности, полицейском расследовании. Но по мере появления новой информации мы решим, какие действия предпринять».

    Ранее министр заявил, что причиной отравления двух британских подданных в городе Эймсбери 30 июня стало то же вещество, что было применено против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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    30 июня в городе Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества.

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    Пострадавшие — 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес — в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери. Позднее полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия на них отравляющего вещества «Новичок».

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