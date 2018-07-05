В Кабардино-Балкарии усиливают группировку спасателей из-за мощных ливней

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Кабардино-Балкарии из-за сильных паводков введен режим чрезвычайной ситуации. Их спровоцировали сильные дожди, которые не прекращаются уже почти сутки. Разлившиеся реки размыли дороги, под угрозой затопления оказались жилые дома. Тем временем в Приэльбрусье сейчас находятся сотни отдыхающих, в том числе иностранные туристы.
Первых осадков после длительной засухи — в Приэльбрусье она продолжалась почти месяц — местные жители ждали с нарастающей тревогой. Сильный дождь начался накануне вечером, а к утру из берегов вышли напитавшиеся водой с тающих ледников горные речки, в том числе самая крупная река в ущелье Чегем.
Жителей села Тегенекли стихия подняла с постелей на рассвете: под напором воды не устоял автомобильный мост, река вплотную подобралась к первой линии домов.
Утром в Нальчике были созданы правительственная комиссия и оперативный штаб, Эльбрусский район объявили зоной чрезвычайной ситуации. Река уничтожила пять мостов, частично размыла федеральную трассу на восьми участках, отрезав и обесточив курортные поселки Приэльбрусья.
Республиканское правительство попросило туристов временно отказаться от поездок в горы. Дорога к Эльбрусу перекрыта нарядами ГИБДД, в зону подтопления сейчас пропускают только спецтранспорт. Дорожники уже частично восстановили движение, началась эвакуация туристов. В Приэльбрусье сейчас отдыхают несколько сотен человек, в том числе иностранные граждане. Поначалу для их эвакуации хотели задействовать вертолеты, но благодаря оперативной работе дорожников людей вывезли автобусами.
МЧС усиливает группировку спасателей — в ближайшие три дня в Эльбрусском районе ожидаются грозовые дожди. Уровень воды в реке Чегем не падает, оставаясь на опасной отметке.
Подробности — в видеоматериале.
Жителей села Тегенекли стихия подняла с постелей на рассвете: под напором воды не устоял автомобильный мост, река вплотную подобралась к первой линии домов.
Утром в Нальчике были созданы правительственная комиссия и оперативный штаб, Эльбрусский район объявили зоной чрезвычайной ситуации. Река уничтожила пять мостов, частично размыла федеральную трассу на восьми участках, отрезав и обесточив курортные поселки Приэльбрусья.
Республиканское правительство попросило туристов временно отказаться от поездок в горы. Дорога к Эльбрусу перекрыта нарядами ГИБДД, в зону подтопления сейчас пропускают только спецтранспорт. Дорожники уже частично восстановили движение, началась эвакуация туристов. В Приэльбрусье сейчас отдыхают несколько сотен человек, в том числе иностранные граждане. Поначалу для их эвакуации хотели задействовать вертолеты, но благодаря оперативной работе дорожников людей вывезли автобусами.
МЧС усиливает группировку спасателей — в ближайшие три дня в Эльбрусском районе ожидаются грозовые дожди. Уровень воды в реке Чегем не падает, оставаясь на опасной отметке.
Подробности — в видеоматериале.
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