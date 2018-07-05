Захарова опровергла повторное приглашение для Мэй на ЧМ-2018

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла сообщения британских СМИ о повторном приглашении
премьер-министру Великобритании Терезе Мэй на проходящий в России чемпионат мира по футболу.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Никого никто специально не завлекает, проходит международное мероприятие, проходит оно регулярно, проходит оно в тесном взаимодействии с международной организацией соответствующей, поэтому никто не придумывает никаких новых форматов — все проходит исключительно в рамках имеющихся протокольных обязательств и традиций».
Представитель МИД РФ, обращаясь к сообщившей о новом приглашении Терезе Мэй газете The Guardian, подчеркнула: «не нужно никаких фантазий». «Мы всегда рады предоставить возможность всем поддержать свою команду», — добавила Захарова.
Ранее The Guardian написала, что Россия направила новое приглашение премьер-министру Великобритании Терезе Мэй посетить матчи чемпионата мира по футболу и призвала отказаться от бойкота мероприятия после того, как сборная Англии вышла в четвертьфинал турнира, обыграв колумбийцев. При этом в посольстве России в Лондоне отметили, что индивидуальные приглашения британским политикам на ЧМ не направлялись и, соответственно, не отзывались. Однако если британские официальные лица захотят приехать на чемпионат мира по футболу, то их примут с гостеприимством.
Великобритания объявила о бойкоте футбольного турнира в России на дипломатическом уровне после инцидента в Солсбери в марте, обвинив Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Представитель МИД РФ, обращаясь к сообщившей о новом приглашении Терезе Мэй газете The Guardian, подчеркнула: «не нужно никаких фантазий». «Мы всегда рады предоставить возможность всем поддержать свою команду», — добавила Захарова.
Ранее The Guardian написала, что Россия направила новое приглашение премьер-министру Великобритании Терезе Мэй посетить матчи чемпионата мира по футболу и призвала отказаться от бойкота мероприятия после того, как сборная Англии вышла в четвертьфинал турнира, обыграв колумбийцев. При этом в посольстве России в Лондоне отметили, что индивидуальные приглашения британским политикам на ЧМ не направлялись и, соответственно, не отзывались. Однако если британские официальные лица захотят приехать на чемпионат мира по футболу, то их примут с гостеприимством.
Великобритания объявила о бойкоте футбольного турнира в России на дипломатическом уровне после инцидента в Солсбери в марте, обвинив Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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