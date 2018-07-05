На телеканале НТВ 9 июля состоится премьера документальной драмы «Скелет в шкафу». Это городские истории из жизни обычных людей, которые волею судеб попали в неожиданные ситуации: узнали
чью-то чужую тайну или, наоборот, стали заложником своего «скелета в шкафу».
Каждая серия — это завершенная история. Главные герои и ситуации во всех эпизодах — разные. Повествование ведется от первого лица: персонаж вспоминает то, что с ним произошло. Сцены перемежаются эмоциональными комментариями главного героя, который восстанавливает цепь событий. Они записаны в форме селфи: герой истории якобы записал свой рассказ на видео, чтобы поделиться с людьми тем, что он пережил. Этот ход позволяет придать проекту форму откровенной исповеди и сделать его более живым, документальным и современным. Сюжеты основаны на реальных событиях. Зритель узнает в них себя.
Юрий Каменский, креативный продюсер сериала: «Истории, рассказанные в „Скелете в шкафу“, подлинные. Мы лишь реконструировали события. Так как реальные герои снимали обстоятельства своей жизни на смартфоны и прочую технику, то мы лишь воспроизвели их действия. Так и получилось, что каждый селфи-фильм — это отдельная серия. Главное в этом проекте — не новшества, а подлинность событий, которые происходили с героями. Такого не придумать!»
Премьера сериала «Скелет в шкафу» — на телеканале НТВ 9 июля в 16:25.
Юрий Каменский, креативный продюсер сериала: «Истории, рассказанные в „Скелете в шкафу“, подлинные. Мы лишь реконструировали события. Так как реальные герои снимали обстоятельства своей жизни на смартфоны и прочую технику, то мы лишь воспроизвели их действия. Так и получилось, что каждый селфи-фильм — это отдельная серия. Главное в этом проекте — не новшества, а подлинность событий, которые происходили с героями. Такого не придумать!»
Премьера сериала «Скелет в шкафу» — на телеканале НТВ 9 июля в 16:25.
Комментарии