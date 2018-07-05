Названы размеры зарплаты и пенсии депутатов Госдумы

Среднемесячная зарплата депутата в 2018 году составляет 399,3 тыс. рублей. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте Госдумы в четверг.
Сумма указана до вычета налогов, поэтому на руки депутат в среднем получает 347,4 тыс. рублей.
При этом пенсия рассчитывается не от этой большой зарплаты, а от так называемого денежного вознаграждения депутата Государственной думы, которое с учетом индексаций в 2018 году составило 84 тыс. 774 рубля.
Таким образом, депутат получает пенсию 46 тыс. 626 рублей при исполнении обязанностей от 5 до 10 лет и 63 тыс. 581 рубль при исполнении обязанностей 10 лет и более.
При этом пенсия рассчитывается не от этой большой зарплаты, а от так называемого денежного вознаграждения депутата Государственной думы, которое с учетом индексаций в 2018 году составило 84 тыс. 774 рубля.
Таким образом, депутат получает пенсию 46 тыс. 626 рублей при исполнении обязанностей от 5 до 10 лет и 63 тыс. 581 рубль при исполнении обязанностей 10 лет и более.
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