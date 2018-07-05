Башкирскому колясочнику вместо пандуса предложили обменяться квартирами с соседями

Удивительное решение проблемы проживания в доме без пандуса предложили инвалиду-колясочнику из Башкирии. В сельской администрации ему посоветовали поменяться квартирами с соседями.

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инвалиды

Серьезную травму Александр Ермаков получил 12 лет назад, когда неудачно нырнул. До этого он много лет проработал водителем на севере, занимался футболом, баскетболом и плаванием. Он и сейчас регулярно посещает спортзал, но главные испытания ждут его на лестничной клетке. В доме нет пандуса, поэтому прежде чем добраться до коляски, инвалид вынужден сползать по ступеням до первого этажа.



И так все 12 лет. Все это время мужчина добивается переоборудования дома под нужды человека с ограниченными возможностями, но коммунальщики не хотят переделывать даже высокий порог, из-за которого Александр не может выехать на коляске во двор без посторонней помощи.



Устав вести переписку с поселковой администрацией, Александр Ермаков добился личной встречи с чиновниками. Ее пришлось ждать на первом этаже районного муниципалитета, так как там тоже оказались не готовы к приему человека на инвалидной коляске. Спустившись, первый заместитель главы объяснил, что установка пандуса по адресу, где живет Александр, невозможна из-за ветхости здания, и предложил необычный выход из ситуации: обратиться за помощью к соседям.



Ильдар Фасхутдинов, первый заместитель главы администрации Бирского района: «Изыскивать возможность переселения его на первый этаж. Обмен квартирами. Да, может быть, есть какие-то суперпроекты, где можно построить наружный лифт, но это финансово непреодолимый вопрос».



Пойти на обмен никто из соседей не согласился. Тогда Александр подал заявление в прокуратуру.



Подробности — в сюжете программы «ЧП».