В Новом Уренгое выясняют, почему врачи отказались госпитализировать ветерана

Почему сотрудники скорой помощи решили все же отложить свою работу, теперь будут разбираться сотрудники Следственного комитета в Новом Уренгое. Они заинтересовались инцидентом с участием ветерана Великой Отечественной войны. Фельдшер долго не соглашалась везти фронтовика в больницу. Теперь уверяет: боялась, что он по дороге может скончаться. Родственникам пенсионера этот аргумент показался странным.

Как только следователи побеседовали с бригадой неотложки, которая отказалась госпитализировать умирающего человека, его дочь сама отправилась на подстанцию скорой, чтобы лично встретиться с фельдшером. Именно она, по словам Людмилы Николенко, так и заявила ей: мол, а смысл везти пенсионера в больницу, когда он уже одной ногой в могиле?



Людмила рассказала: ее отец, хоть человек пожилой, за здоровьем следил. В Новом Уренгое он занимал пост зампредседателя городского совета ветеранов. Несмотря на свои 92 года, посещал мероприятия. А тут внезапно утром пожаловался дочери: тяжело дышать. Женщина немедленно вызвала скорую. Фельдшер бегло осмотрела ветерана, который был уже почти без сознания. А дальше, вспоминает Людмила, она помнит только ледяной тон врача.



Людмила Николенко: «Да уже никто его не возьмет. И никто его никуда не повезет. Все, говорит. Говорит вам остается только сидеть и смотреть».



Есть одна тонкость, на которую сейчас ссылается фельдшер. Дело в том, что только она, как руководитель бригады скорой, принимает решение: транспортабелен ли пациент. Согласно должностным инструкциям, есть случаи, когда помощь нужно оказывать экстренно и на месте. Как раз для этого в карете неотложки есть и необходимое оборудование, и медикаменты. И, как уверяет фельдшер, она как раз размышляла, как же поступить. А ее поведение дочь ветерана приняла за безразличие и нерасторопность.