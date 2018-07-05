    Брифинг Марии Захаровой
    В Новом Уренгое выясняют, почему врачи отказались госпитализировать ветерана. ветераны, врачи, скандалы, Ямало-Ненецкий АО. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Новом Уренгое выясняют, почему врачи отказались госпитализировать ветерана

    В Новом Уренгое выясняют, почему врачи отказались госпитализировать ветерана

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    В Новом Уренгое выясняют, почему врачи отказались госпитализировать ветерана

    В Новом Уренгое выясняют, почему врачи отказались госпитализировать ветерана

      Почему сотрудники скорой помощи решили все же отложить свою работу, теперь будут разбираться сотрудники Следственного комитета в Новом Уренгое. Они заинтересовались инцидентом с участием ветерана Великой Отечественной войны. Фельдшер долго не соглашалась везти фронтовика в больницу. Теперь уверяет: боялась, что он по дороге может скончаться. Родственникам пенсионера этот аргумент показался странным.

      Как только следователи побеседовали с бригадой неотложки, которая отказалась госпитализировать умирающего человека, его дочь сама отправилась на подстанцию скорой, чтобы лично встретиться с фельдшером. Именно она, по словам Людмилы Николенко, так и заявила ей: мол, а смысл везти пенсионера в больницу, когда он уже одной ногой в могиле?

      Людмила рассказала: ее отец, хоть человек пожилой, за здоровьем следил. В Новом Уренгое он занимал пост зампредседателя городского совета ветеранов. Несмотря на свои 92 года, посещал мероприятия. А тут внезапно утром пожаловался дочери: тяжело дышать. Женщина немедленно вызвала скорую. Фельдшер бегло осмотрела ветерана, который был уже почти без сознания. А дальше, вспоминает Людмила, она помнит только ледяной тон врача.

      Людмила Николенко: «Да уже никто его не возьмет. И никто его никуда не повезет. Все, говорит. Говорит вам остается только сидеть и смотреть».

      Есть одна тонкость, на которую сейчас ссылается фельдшер. Дело в том, что только она, как руководитель бригады скорой, принимает решение: транспортабелен ли пациент. Согласно должностным инструкциям, есть случаи, когда помощь нужно оказывать экстренно и на месте. Как раз для этого в карете неотложки есть и необходимое оборудование, и медикаменты. И, как уверяет фельдшер, она как раз размышляла, как же поступить. А ее поведение дочь ветерана приняла за безразличие и нерасторопность.

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