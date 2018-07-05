    Брифинг Марии Захаровой
    Разрушительный оползень в Кабардино-Балкарии попал на видео. Кабардино-Балкария, оползни. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРазрушительный оползень в Кабардино-Балкарии попал на видео

    Разрушительный оползень в Кабардино-Балкарии попал на видео

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    Разрушительный оползень в Кабардино-Балкарии попал на видео

    Разрушительный оползень в <nobr>Кабардино-Балкарии</nobr> попал на видео

      Режим чрезвычайной ситуации объявили в одном из районов Кабардино-Балкарии. Это связано с тем, что в горной реке поднялся уровень воды. Затопило единственную дорогу, ведущую к Эльбрусу. Экстренные службы устраняют последствия. Около 700 туристов остаются отрезаны от цивилизации.

      Поток воды подмывает обрыв, и в следующее мгновение очевидцы наблюдают мощнейший оползень. Внизу находятся рабочие — виден ковш экскаватора — им приходится спасаться бегством. Всего в паре сотен метров — жилые постройки, стихия вплотную подбирается к многоэтажкам. Один из частных домов на берегу унесло течением.

      Всему виной Баксан — это река в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Из-за нее и объявили режим чрезвычайной ситуации. Она начала бурлить накануне вечером. Уровень воды поднялся настолько, что затопило участок федеральной трассы.

      Подробнее — в материале корреспондента НТВ Антона Талпы.

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