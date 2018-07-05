«Поэтому он президент»: Путин оценил личный вклад Назарбаева в развитие Астаны и Казахстана

Развитие такого города и столицы, как Астана, — это большое достижение Казахстана и результат огромной работы президента страны Нурсултана Назарбаева, заявил Владимир Путин в интервью ТРК «Казахстан».

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Путин подчеркнул, что именно Назарбаев — автор и главный идеолог создания столицы в Астане.



Владимир Путин, президент РФ: «Он очень красиво реализовал эту идею. Все, что там есть, — в основном это его заслуга, потому что — я знаю, он мне сам рассказывал — сам даже думал о том, что и где, как разместить».



По словам российского президента, новая столица ознаменовала тот факт, что Казахстан приобрел совершенно другой статус — стал самостоятельным государством.



Владимир Путин: «Новый Казахстан, суверенный Казахстан приобрел и новую столицу, в которой должны были быть реализованы все планы, связанные с развитием Казахстана именно как независимого суверенного государства».



Путин также подчеркнул, что это решение принималось в непростое для страны время, однако история показала, что оно было абсолютно правильным.



Владимир Путин: «Я знаю, как оно непросто рождалось. Знаю, что в то время, тогда, мы все жили одинаково, и в Казахстане не было денег, и в России не было денег. И много было внутренних экономических и социальных проблем. И казалось, наверное, на тот момент, что решение необоснованно, слишком затратное. Развитие, дальнейшее развитие истории, показало, что решение было абсолютно взвешенным, правильным и, что самое главное, очень грамотно и эффективно реализовано».



В ответ на ремарку о том, что даже многие соратники Назарбаева не понимали и не поддерживали его в этом вопросе, Путин заметил: «Поэтому он президент, а они пока нет».



В этом году Казахстан отмечает 20-летие Астаны. 20 октября 1997 года Назарбаев подписал указ, согласно которому с 10 декабря того же года столицей Казахстана стала Акмола, получившая 6 мая 1998 года название Астана.