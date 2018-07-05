Госдума приняла пакет налоговых поправок для стабилизации цен на бензин

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла поправки в налоговый кодекс, которые должны стабилизировать цены на бензин. В Росстате говорят, что на прошлой неделе они уже снизились, хотя и незначительно.

Речь идет о целом комплексе мер, в том числе снижении акцизов на бензин до конца года.



Ранее акцизы на бензин с 1 июля планировали повысить, но передумали после резкого скачка цен. Теперь их до конца года снизят на 3 тысячи рублей за тонну.



Также сегодня приняли закон, дающий правительству возможность в случае необходимости поднять экспортные пошлины на нефтепродукты до 90%. Сейчас они колеблются от 30% до 55%.