    5 июля, 14:30. Брифинг Марии Захаровой

    Госдума приняла пакет налоговых поправок для стабилизации цен на бензин

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    Госдума приняла пакет налоговых поправок для стабилизации цен на бензин

    Госдума приняла пакет налоговых поправок для стабилизации цен на бензин

    Госдума в третьем, окончательном чтении приняла поправки в налоговый кодекс, которые должны стабилизировать цены на бензин. В Росстате говорят, что на прошлой неделе они уже снизились, хотя и незначительно.

    Речь идет о целом комплексе мер, в том числе снижении акцизов на бензин до конца года.

    Ранее акцизы на бензин с 1 июля планировали повысить, но передумали после резкого скачка цен. Теперь их до конца года снизят на 3 тысячи рублей за тонну.

    Также сегодня приняли закон, дающий правительству возможность в случае необходимости поднять экспортные пошлины на нефтепродукты до 90%. Сейчас они колеблются от 30% до 55%.

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