Оренбургские прокуроры заинтересовались отменой льгот для многодетных семей и инвалидов

В Оренбургской области прокуратура начала проверку администрации одного из районов. Чиновники отменили льготы для самых незащищенных — многодетных семей, матерей-одиночек и инвалидов. Местные власти заявили, что детей стало слишком много и бюджету всех не потянуть.

Отправить младшего сына в детский сад Римма Хасанова уже не сможет. В семье пятеро детей, оплачивать дошкольное образование сразу за троих семье будет накладно.



Римма Хасанова, многодетная мать: «Скоро пойдет самый младший в детский сад, и тогда мне надо будет оплачивать 3 600 за троих детей».



Раньше в поселке Саракташ многодетной семье детский сад обходился вдвое дешевле. Для Хасановых с их доходом 18 тысяч в месяц такая скидка совсем не лишняя. Но льготу местные власти отменили.



Виной всему беби-бум. Число многодетных семей в поселке выросло, поэтому и льготников стало больше. По версии чиновников, детсадовцы проели дыру в районном бюджете.



Подробнее — в материале корреспондента НТВ Александры Тонких.