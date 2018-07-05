    5 июля, 14:45. Брифинг Марии Захаровой

    Дзагоев заявил о готовности сыграть с хорватами в ¼ финала ЧМ

    комментировать
    • Фото: Терещенко Михаил / ТАСС
    Дзагоев заявил о готовности сыграть с хорватами в ¼ финала ЧМ

    Дзагоев заявил о готовности сыграть с хорватами в ¼ финала ЧМ

    Дзагоев заявил о готовности сыграть с хорватами в ¼ финала ЧМ
  • Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

    • Полузащитник сборной России Алан Дзагоев восстановился после травмы и готов выйти на поле в четвертьфинальном матче ЧМ против сборной Хорватии.

    Футболист сообщил, что уже тренируется в общей группе.

    Алан Дзагоев: «Был рецидив старой травмы, немного защемило спину. Сейчас все хорошо, сегодня тренировался в общей группе. Готов к игре».

    Полузащитник добавил, что во время матча с 1/8 финала против Испании был на стадионе с командой и тоже внес свою лепту в победу.

    Алан Дзагоев: «Я был с командой и поддерживал ее. Каждый вносит свою лепту. На таких турнирах можно добиться высот только благодаря командным действиям».

    Дзагоев получил травму в матче открытия чемпионата мира с командой Саудовской Аравии. Предполагалось, что полузащитник вернется в строй к старту плей-офф, но встречу с командой Испании Дзагоев провел на скамейке запасных.

    Четвертьфинальный матч Россия — Хорватия пройдет 7 июля в Сочи. Начало — в 21:00 мск.

    Как показал опрос ВЦИОМ, после триумфа в 1/8 финала в победу сборной России на чемпионате мира верят 17% россиян.

    Новости по теме

    Чемпионат мира по футболу — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru