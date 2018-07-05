Полузащитник сборной России Алан Дзагоев восстановился после травмы и готов выйти на поле в четвертьфинальном матче ЧМ против сборной Хорватии.
Футболист сообщил, что уже тренируется в общей группе.
Алан Дзагоев: «Был рецидив старой травмы, немного защемило спину. Сейчас все хорошо, сегодня тренировался в общей группе. Готов к игре».
Полузащитник добавил, что во время матча с 1/8 финала против Испании был на стадионе с командой и тоже внес свою лепту в победу.
Алан Дзагоев: «Я был с командой и поддерживал ее. Каждый вносит свою лепту. На таких турнирах можно добиться высот только благодаря командным действиям».
Дзагоев получил травму в матче открытия чемпионата мира с командой Саудовской Аравии. Предполагалось, что полузащитник вернется в строй к старту плей-офф, но встречу с командой Испании Дзагоев провел на скамейке запасных.
Четвертьфинальный матч Россия — Хорватия пройдет 7 июля в Сочи. Начало — в 21:00 мск.
Как показал опрос ВЦИОМ, после триумфа в 1/8 финала в победу сборной России на чемпионате мира верят 17% россиян.
Алан Дзагоев: «Был рецидив старой травмы, немного защемило спину. Сейчас все хорошо, сегодня тренировался в общей группе. Готов к игре».
Полузащитник добавил, что во время матча с 1/8 финала против Испании был на стадионе с командой и тоже внес свою лепту в победу.
Алан Дзагоев: «Я был с командой и поддерживал ее. Каждый вносит свою лепту. На таких турнирах можно добиться высот только благодаря командным действиям».
Дзагоев получил травму в матче открытия чемпионата мира с командой Саудовской Аравии. Предполагалось, что полузащитник вернется в строй к старту плей-офф, но встречу с командой Испании Дзагоев провел на скамейке запасных.
Четвертьфинальный матч Россия — Хорватия пройдет 7 июля в Сочи. Начало — в 21:00 мск.
Как показал опрос ВЦИОМ, после триумфа в 1/8 финала в победу сборной России на чемпионате мира верят 17% россиян.
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