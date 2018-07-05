    5 июля, 14:30. Брифинг Марии Захаровой
    В Кремле выступили против «формалистского подхода» при наказании за репосты. Интернет, Песков, президент РФ, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Кремле выступили против «формалистского подхода» при наказании за репосты

    В Кремле выступили против «формалистского подхода» при наказании за репосты

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    В Кремле выступили против «формалистского подхода» при наказании за репосты

    В Кремле выступили против «формалистского подхода» при наказании за репосты

      Формалистский подход к теме наказания за репосты в соцсетях информации экстремистского толка не уместен, вопрос нуждается в регулировке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

      Дмитрий Песков: «Спрашивали президента по этой теме, он говорил, что здесь формалистский подход неуместен».

      По словам Пескова, «вопрос нужно регулировать», чтобы оградить граждан от не столько курьезных, но скорее резонансных случаев.

      Накануне замдиректора департамента государственной политики в области СМИ Минкомсвязи Арсений Недяк заявил, что ведомство поддерживает отмену уголовной ответственности за репосты в Интернете. Так он прокомментировал инициативу депутатов Алексея Журавлёва и Сергея Шаргунова, которые в конце июня внесли в Госдуму пакет соответствующих законопроектов.

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